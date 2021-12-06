Нападение на кандидата в президенты Земмура совершили во Франции

Один из кандидатов в президенты Франции, журналист Эрик Земмур подвергся нападению в ходе своего первого предвыборного митинга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

Нападение произошло накануне в парижском пригороде Вильпент. В сопровождении журналистов и охранников Земмур шел к трибуне, когда на него накинулся человек, выбежавший из группы зрителей. Он попытался повалить политика на землю, однако сотрудники службы безопасности нейтрализовали злоумышленника. Мужчину взяли под стражу.