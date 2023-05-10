Мир 10 мая 2023, 17:01 Нападение депутата Украины на секретаря делегации России на ПАЧЭС назвали провокацией Захарова назвала провокацией атаку депутата от Украины на представителя России в ПАЧЭС Соцсети

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Украинская делегация на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре решилась на провокацию против представителей России и заслуженно получила неуважение со стороны Турции. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так она оценила нападение депутата Верховной рады Александра Мариковского на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого, который пытался помешать украинскому политику размахивать флагом во время общения своих коллег с прессой.

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«Очередная провокация. <…> Помимо всего прочего, это абсолютно неуважительно к председательствующей на мероприятии Турции и участвующим в нем парламентариям государств — членов Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что в свете последних событий стало понятно, что ПАЧЭС деградировала и превратилась в площадку по продвижению идей киевского режима и антироссийских заявлений. В таких условиях Россия отказалась возобновлять выплаты в бюджет Парламентской ассамблеи.

Представитель МИД добавила, что это решение останется в силе до тех пор, пока киевский режим не остановится в своем желании подорвать сотрудничество стран Причерноморья.

Нападением украинского депутата на Валерия Ставицкого уже заинтересовались в Следственном комитете России. В ведомстве пообещали дать правовую оценку поведению зарубежного политика.