Нападение акулы на ребенка попало на камеру GoPro

Семилетний серфер выжил после столкновения с акулой у побережья американской Флориды. Этот момент попал на камеру GoPro.

Семья отдыхала на побережье на прошедших выходных. Отец Чендлера Мура хотел запечатлеть момент, как его сын поймает волну и прикрепил к доске экшен-камеру GoPro. На кадрах видно, как мальчик на доске отплывает от берега, встает и начинает держать равновесие, а потом, буквально через несколько секунд, его сбивает акула. Ее плавник хорошо видно на опубликованных сайтом Travel and Leisurе кадрах.

Отец мальчика очень испугался за сына, а Чендлер рассказал журналистам, что не понял, почему потерял равновесие и упал. Они также рассказали, что видели акулу еще за 15 минут до этого, но решили, что это просто крупная рыба и не стали выходить из воды.

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Более того, на то, что ребенок столкнулся именно с акулой, указали пользователи Instagram. Мужчина признался, что из-за бликов на солнце плохо рассмотрел видео и сразу выложил его в соцсети.

Чендлер дал совет всем, кто нервничает из-за столкновения с акулой: «Берегитесь, будьте осторожны и удачи!»

По данным издания, на мальчика напала крупная черноперая акула, которая обитает в прибрежных водах. Сообщается, что именно эти акулы чаще других атакуют людей у берегов Флориды.