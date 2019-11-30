Нападавший застрелен, двое прохожих погибли. Что известно о нападении на Лондонском мосту

После полудня на Лондонском мосту неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. Его попытались обезвредить пешеходы, но успокоить злоумышленника не удалось даже полиции. Нападавший был убит, успев нанести смертельные ранения двум людям.

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Скотленд-Ярд сообщил, что мотивы преступления пока неизвестны, но, поскольку на теле убитого был найден муляж взрывного устройства, инцидент признается терактом.

Сообщение о нападении полиция получила в 13:38 по местному времени. Власти оцепили мост и прилегающую к нему территорию.

В столичной службе скорой помощи сообщили, что около 14:00 они направили на место происшествия несколько машин с медиками, в том числе, спецбригаду врачей с опытом работы в опасных зонах.

Свидетели инцидента рассказали, как все происходило. Водитель автобуса Мустафа Салих сообщил, что к нему, когда он подъехал к Лондонскому мосту, подошел полицейский. Он велел ему немедленно выключить двигатель и бежать.

«Я оглянулся, и увидел толпу людей, бегущих в мою сторону. Одна женщина плакала. Было страшно, ведь мы не знали, что происходит», — рассказал 52-летний мужчина.

35-летний Ллойд Гриффитс ехал в автобусе, когда увидел сцену борьбы с преступником. Он заметил блеск большого ножа. Люди, выпрыгивали из машин, подбегали и боролись с неизвестным мужчиной.

Мэр Лондона Садик Хан высоко оценил «захватывающий дух героизма» простых лондонцев, которые рисковали своей жизнью, но решили вмешаться в этот инцидент. «Мы решительны, мы едины перед лицом терроризма и не позволим никому нас разделить», — сказал Хан на пресс-конференции.

Уже известно, что два человека погибли. Пятеро лондонцев попали в больницу с ранениями, один из них в очень серьезном состоянии.

Премьер-министр Борис Джонсон, вернувшийся в Лондон после сообщения об инциденте, заявил: «Эта страна никогда не будет запугана такого рода атаками, и наши ценности, британские ценности, восторжествуют». Он добавил, что экстренные службы и простые граждане, которые попытались вмешаться в происходящее и остановить злоумышленника, это самое лучшее что есть в Британии.

Также стало известно, что Джонсон поздно вечером проведет экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета КОБРА (Cabinet Office Briefing Room A», «COBRA). В ночь после нападения и консерваторы, и лейбористы, приостановят предвыборную кампанию.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся, и следит за ситуацией.

«Соединенные Штаты решительно осуждают все ужасные акты насилия в отношении невинных людей. Мы обещаем нашу полную поддержку нашему союзнику, Соединенному Королевству», — привел он слова главы США.

Британские СМИ пишут, что инцидент разбудил призраки прошлого, воспоминания о теракте 2017 года, когда были убиты восемь человек и ранены почти 50 лондонцев. Около двух лет прошлого с того времени, как грузовик врезался в прохожих на мосту Лондона. Ответственность за преступления тогда взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. Возможно, нападение на мосту стало «последним волчьим оскалом», разгромленной в Сирии структуры исламистов.

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С 3 декабря в Лондон на 70-летний юбилей НАТО начнут съезжаться лидеры разных государств. Ожидается прибытие Дональда Трампа.

Печальные прецеденты прошлого показали, что исламисты-одиночки могут действовать самостоятельно, без руководства центра ИГ*.

* ИГ / «Исламское государство»— запрещенная в РФ террористическая организация.