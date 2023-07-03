03 июля 2023, 20:10
Нападавших на людей под видом добровольцев задержали на Украине
МВД Украины: притворявшихся добровольцами преступников задержали в Херсонской области
Группу людей задержали за совершение разбойных нападений на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Они действовали под видом добровольческого формирования, сообщило МВД Украины в своем Telegram-канале.
«Полицейские задержали организованную группу, в которую входили 12 участников. Под видом добровольческого формирования они совершали разбойные нападения: проникали в дома граждан, угрожали и завладевали имуществом», — указали в публикации.
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По данным ведомства, во время обысков у членов группировки изъяли 27 единиц различного вида оружия, более 3,5 тысячи патронов и похищенное имущество.
Шестерых участников группировки суд поместил в следственный изолятор, столько же находятся под круглосуточным домашним арестом, добавили в украинском МВД.
Ранее Министерство обороны Украины инициировало проверку случаев недостойного поведения солдат и офицеров ВСУ по отношению к мирному населению.
Преступления
Украина
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