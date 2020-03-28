Нападающий «Ювентуса» признался, что тяжело переносит COVID-19

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что у него COVID-19 протекает тяжело. Сейчас он чувствует себя лучше, но еще несколько дней назад он едва мог дышать.

«У меня были сильные симптомы, но сейчас я чувствую себя лучше. Сейчас я могу двигаться лучше, ходить и пытаться тренироваться. Я едва мог дышать, я не мог ничего делать уже через пять минут. Мои мышцы болели», — цитирует спортсмена сайт Football Italia.

Игрок сборной Аргентины подхватил коронавирус вместе со своей девушкой Орианой. Дибала рассказал, что ей тоже сейчас лучше.

Эксперты считают, что Пауло Дибала сейчас является самым дорогим футболистом чемпионата Италии, опережая среди прочих Криштиану Роналду. Рыночная цена Дибалы может составлять 90 миллионов евро. В этом сезоне он забил 13 мячей в 34 матчах.

Пауло Дибала выступает за туринский «Ювентус». Ему 26 лет. После того как он получил положительный результат теста на коронавирус, он закрылся в своей доме в Турине.

В Италии на данный момент больше 86 тысяч случаев коронавируса. В Пьемонте, где находится Турин, по информации на 27 марта, зафиксировали больше семи тысячи пациентов с COVID-19. Большая часть из них не в больнице, а изолирована дома.