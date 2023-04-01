Мир 01 апреля 2023, 10:17 Наместника Киево-Печерской лавры вызвали на допрос в СБУ УПЦ: СБУ вызвала на допрос наместника Киево-Печерской лавры Павла СБУ

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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви в Telegram-канале.

«Владыку вызвали на допрос в 12 часов. После него будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в УПЦ.

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Утром в субботу в доме митрополита прошли обыски. СБУ вручила священнослужителю уведомление об открытии против него уголовного дела, Павла обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и работе на Россию.

Сам Павел заявлял, что, помимо этого, силовики заподозрили его в якобы «проклинании детей президента».

Ранее митрополит заявил, что не исключает варианта силового нападения на Киево-Печерскую лавру с целью изгнания последователей канонической УПЦ.

Секретарь Совета национальности безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что монахи УПЦ обязаны покинуть здание лавры в любом случае. При этом он пообещал, что при выселении силовики не применят насилие к священникам.