Мир 14 августа 2023, 18:40 Наместника Киево-Печерской лавры срочно госпитализировали Адвокат Чекман: наместника Киево-Печерской лавры доставили в больницу Союз православных журналистов

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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла положили в одну из больниц в Киеве, заявил его адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале. По словам юриста, митрополиту провели операцию.

Чекман уточнил, что наместника Киево-Печерской лавры доставили в больницу 14 августа. Врачи приняли решение о госпитализации священнослужителя в кардиологическое отделение.

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«Его состояние потребовало оперативного вмешательства», — добавил адвокат.

Подробностей о причинах операции, а также о том, как митрополит чувствует себя сейчас, Чекман не привел.

В середине июля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.

В начале августа Чекман заявил, что арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили под залог в размере почти 900 тысяч долларов (более 85 миллионов рублей).