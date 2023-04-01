Мир 01 апреля 2023, 09:40 Наместника Киево-Печерской лавры Павла обвинили в работе на Россию и разжигании розни СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры Павла в работе на Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники СБУ вручили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу уведомление об открытии уголовного дела. Его подозревают в разжигании религиозной розни и работе на Россию, сообщило местное издание «Страна.ua».

Митрополит рассказал прихожанам и журналистам о случившемся и добавил, что в субботу у него дома пройдет обыск. По словам наместника лавры, его подозревают, помимо прочего, и в том, что он якобы проклинал детей президента.

Реклама

«Такого никогда не было и не будет, детей я не проклинал. Я лишь процитировал Евангелие, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на тех, кто вызвал все эти беспорядки», — подчеркнул он.

Священнослужителей Украинской православной церкви ранее обязали покинуть здание Киево-Печерской лавры до 29 марта, однако они отказались выполнять это требование. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в ней, но с условием перехода под управление раскольнической Православной церкви Украины.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что не исключает сценарий силового нападения на Киево-Печерскую лавру и изгнание из нее последователей канонической УПЦ.