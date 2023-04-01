Мир 01 апреля 2023, 11:31 Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест «Вести.ua»: наместника Киево-Печерской лавры Павла отправили под домашний арест РИА «Новости»

Читать 360tv в

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. Слова священнослужителя привело местное издание «Вести.ua».

«Мне дали домашний арест», — сообщил Павел в разговоре с прихожанами.

Реклама

Митрополит добавил, что ему предложили подписать некий протокол, но не уточнил, какой именно.

Официально власти Украины информацию о домашнем аресте Павла не подтверждали.

Ранее пресс-служба канонической Украинской православной церкви сообщала, что Павла вызвали на допрос в СБУ к 12:00 по московскому времени, на котором ему должны были избрать меру пресечения.

Утром в субботу, 1 апреля, митрополит сообщил, что силовики предъявили ему обвинения в разжигании межрелигиозной розни и работе на Россию. В доме наместника прошли обыски.

Политолог Сергей Маркелов заявлял «360», что на Украине идет духовный геноцид последователей канонической Украинской православной церкви.