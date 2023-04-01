01 апреля 2023, 11:31
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
«Вести.ua»: наместника Киево-Печерской лавры Павла отправили под домашний арест
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. Слова священнослужителя привело местное издание «Вести.ua».
«Мне дали домашний арест», — сообщил Павел в разговоре с прихожанами.
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Митрополит добавил, что ему предложили подписать некий протокол, но не уточнил, какой именно.
Официально власти Украины информацию о домашнем аресте Павла не подтверждали.
Ранее пресс-служба канонической Украинской православной церкви сообщала, что Павла вызвали на допрос в СБУ к 12:00 по московскому времени, на котором ему должны были избрать меру пресечения.
Утром в субботу, 1 апреля, митрополит сообщил, что силовики предъявили ему обвинения в разжигании межрелигиозной розни и работе на Россию. В доме наместника прошли обыски.
Политолог Сергей Маркелов заявлял «360», что на Украине идет духовный геноцид последователей канонической Украинской православной церкви.
СБУ
Религия
Украина
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