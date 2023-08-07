Мир 07 августа 2023, 18:12 Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог Адвокат Чекман: арестованного на Украине митрополита Павла освободили под залог РИА «Новости»

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Арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили под залог в размере почти 900 тысяч долларов — более 85 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.

Как отметил юрист, сумма казалась неподъемной. На сайте Украинской православной церкви были обнародованы реквизиты, по которым каждый мог присоединиться и оплатить залог, ускорив освобождение Павла из следственного изолятора.

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«Сегодняшнее событие — это общая заслуга прихожан Украинской православной церкви, доказавших, что нет ничего невозможного. Залог внесли около тысячи человек», — написал Чекман.

Соломенский районный суд Киева в середине июля удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополита увезли в СИЗО.

Политолог Данила Гуреев в беседе с «360» рассказал, что Украина запустила новый виток репрессий против УПЦ. Эксперт пояснил, что украинские власти буквально добивают православных людей, обвиняя в различных грехах и водя по судам.