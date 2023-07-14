Мир 14 июля 2023, 22:41 Наместника Киево-Печерской лавры арестовали на Украине — СМИ «Страна.ua»: наместника Киево-Печерской лавры арестовали с возможностью внесения залога РИА «Новости»

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Наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Вышгородского и Чернобыльского Павлу изменили меру пресечения, заменив домашний арест на заключение под стражу, сообщило украинское издание «Страна.ua». Журналисты отметили, что Соломенский районный суд Киева оставил возможность внесения залога за священнослужителя.

С ходатайством об ужесточении меры пресечения выступили представители прокуратуры. Они попросили заключить Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 миллионов гривен (около 146,4 миллиона рублей). Суд пошел навстречу правоохранителям, однако сумму залога снизил почти вдвое — до 33 миллионов гривен (80,5 миллиона рублей).

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Адвокат Павла Никита Чекман в своем Telegram-канале сообщил, что днем ранее митрополита вызывали в СБУ в рамках расследования очередного уголовного дела в качестве свидетеля. Сразу после этого владыке вручили извещение о новом подозрении.

«Что это, сознательное психологическое давление, попытка деморализовать?» — задался вопросом юрист.

На ситуацию с Киево-Печерской лаврой отреагировал патриарх Кирилл. По его словам, украинские власти приступили к окончательному изгнанию верующих из обители.