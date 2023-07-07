Мир 07 июля 2023, 07:44 Наместник Киево-Печерской лавры призвал прихожан защищать обитель Наместник Киево-Печерской лавры Павел призвал православных «до смерти» защищать обитель Автор: Наталья Филатова / Викимедиа

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Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) сказал, что верующим нечего бояться. Он призвал защищать святыню «до смерти». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пусть господь воздаст, а в нас укрепит веру. Моя благодарность вам, стойте, даже до смерти. Держитесь, у нас одна вера, мы не должны ничего бояться», — сказал он в видеообращении, которое опубликовал союз православных журналистов.

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По его словам, с утра 6 июля людей стали «выкидывать», пугать, «бить братьев», «творить зло».

«Но нам нельзя бояться, мы должны защищать конституционное право человека», —подчеркнул митрополит Павел.

Наместник Киево-Печерской лавры отметил, что те, кто опечатал корпус и срезал замки, «опечатали себя и принесли себе беду и горе». Накануне адвокат Никита Чекман заявил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» вместе с полицией проникли в 70-й корпус лавры без законных оснований. Комиссия минкультуры опечатала три корпуса лавры. В одном из них располагалась резиденция настоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.