Мир 14 июля 2023, 23:20 Наместник Киево-Печерской лавры объяснил, почему ему изменили меру пресечения Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил, что судья вынес ему приговор под давлением Сайт Украинской православной церкви

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) не поддержал решение о взятии его под стражу и объяснил, что судья вынесла этот вердикт под действием давления. Об этом он сообщил на видео, опубликованном Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

По его словам, судья приняла решение под давлением тех, кто в этом заинтересован. При этом все свалившиеся обстоятельства митрополит принимает «как волю Божью». Сумму размером в 33 миллиона гривен служитель выплатить не в состоянии. Вероятно, прокурор сможет решить финансовые вопросы.

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«Моей маме не должно быть стыдно, потому что меня судят за Христа, за церковь, за веру», — заявил он на видеозаписи.

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство украинской Службы безопасности и поменял меру пресечения для митрополита Павла. Вместо круглосуточного домашнего ареста наместника взяли под стражу с возможностью внесения залога 33 миллиона гривен.

Ранее митрополит Павел заявил, что верующим нечего бояться. Он отметил, что утром 6 июля людей начали «выкидывать» и пугать, но святыню следует защищать.