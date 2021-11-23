В Госдуме РФ отреагировали на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что американская администрация введет санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2». Об этом написал RT.

По словам председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, в России все давно привыкли к нарушению принципов международного права и правил Всемирной торговой организации.

«Мы уже привыкли к нарушению и принципов международного права, и правил Всемирной торговой организации, но, как показала практика, эти усилия тщетны. Собака лает — караван идет», — отметил он и добавил, что попытки осложнить введение на полную мощность газопровода еще будут, однако никаких серьезных последствий это не вызовет.

Ранее Блинкен сообщил, что администрация США введет санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».