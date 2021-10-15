Намерение США разместить военную базу в Узбекистане объяснили в Совфеде

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу очередной попытки США разместить свои войска в Узбекистане. По его словам, эта затея не увенчалась успехом, так как предложение американцев по контролю бывших постсоветских государств не соответствует интересам Ташкента. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Алексея Пушкова.

«Ташкент не считает это отвечающим его интересам», — отметил Пушков.

Он подчеркнул, что сегодня все больше стран могут отказаться от предложений американцев, которые не теряют надежд получить контроль в странах, которые традиционно входят в зону влияния России.

США хотели направить свои войска в Узбекистан под предлогом антитеррористической борьбы. Однако Министерство обороны Узбекистана почти сразу отвергло предложение. В ведомстве заявили, что вопрос о размещении американского контингента даже не обсуждается.