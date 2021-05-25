Намерение США продвигать «американские ценности» на Украине оценили в Совфеде

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил информацию о том, что Госдепартамент США собирается выделить до 100 тысяч долларов на организацию мероприятий на Украине с целью распространения «американских ценностей», написал сайт RT.

«Им (Украине — прим. ред.) надо восстанавливать экономику, помогать с инвестициями, чтобы рабочие места создавать, а они их там фестивалями хотят кормить. Это обычная пропаганда, чтобы притянуть Украину к себе, воздействуя на молодежь», — отметил Джабаров.

В соответствующем документе Госдепа уточняется, что развлекательные проекты должны продвигать «демократические» и экономические реформы в стране. Помимо прочего, мероприятия якобы будут помогать укреплению связи США и Украины.