Намерение продолжать закупать российский газ выразили в Словакии | 360°

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Намерение продолжать закупать российский газ выразили в Словакии

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Президент Словацкого газового и нефтяного союза Растислав Нюкович заявил, что рассчитывает на увеличение объемов поставляемого в страну газа из России. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Нюкович подчеркнул, что важен каждый кубометр газа, поскольку на кону стоит вопрос энергообеспечения Словакии.

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«Чем более мы сможем сохранить транзит газа РФ, тем более укрепим нашу энергетическую безопасность и повлияем на урегулирование ситуации на рынке ресурсов», — заявил он.

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