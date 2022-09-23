Намерение продолжать закупать российский газ выразили в Словакии | 360°

Мир 23 сентября 2022, 23:22 Поделиться Telegram

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Viber Намерение продолжать закупать российский газ выразили в Словакии

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Президент Словацкого газового и нефтяного союза Растислав Нюкович заявил, что рассчитывает на увеличение объемов поставляемого в страну газа из России. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Нюкович подчеркнул, что важен каждый кубометр газа, поскольку на кону стоит вопрос энергообеспечения Словакии.

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«Чем более мы сможем сохранить транзит газа РФ, тем более укрепим нашу энергетическую безопасность и повлияем на урегулирование ситуации на рынке ресурсов», — заявил он.

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