«Нам по барабану». Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

Бывший президент Украины и нынешний председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко ответил на статью российского президента Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Он заявил, что украинская нация давно сформировалась и проблем с собственной идентичностью не имеет.

Его слова процитировало польское издание Gazeta Wyborcza.

«И нам по барабану, что об этом думает Путин. Мы — украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — сказал Порошенко.

Экс-президент добавил, что у народа Украины есть собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, политическая культура и чувство причастности к европейской цивилизации.

Украинский президент Владимир Зеленский несколько дней назад опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на статью о единстве двух народов. Он заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родные дети и наследники. Глава государства подчеркнул, что такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.

В своей статье Путин назвал трагедией ухудшившиеся в последние годы отношения между Россией и Украиной.