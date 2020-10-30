«Нам отступать некуда»: Лукашенко предупредил протестующих о жестких мерах

Белорусские силовики будут действовать предельно жестко в отношении тех, кто «пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства». Об этом предупредил президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

«Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня <…> мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», — приводит БелТА слова главы Белорусского государства Александра Лукашенко.

Он добавил, что победит тот, кто «имеет железную волю и терпение».

Накануне Лукашенко провел перестановки в силовом блоке и велел укрепить государственную границу с Украиной, Польшей и прибалтийскими странами.

Массовые протесты проходят в Белоруссии уже третий месяц. После объявления ЦИК результатов президентских выборов 9 августа недовольные победой Лукашенко белорусы вышли на улицы. Начались стычки с силовиками. Оппозиция сформировала координационный совет.