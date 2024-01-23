Мир 23 января 2024, 19:56 «Нам не на что жаловаться». Лавров жестко высказался об отношениях России с США Глава МИД Лавров: Россия не побежит «к дядюшке Сэму просить прощения» РИА «Новости»

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Россия не портила отношений с США, поэтому не будет «просить прощения», чтобы их наладить. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS, текст которого опубликовали на сайте МИД.

«Мы никогда не портили эти отношения. Мы не собираемся проявлять инициативу и бежать в Вашингтон, к дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что, мол, мы плохо себя вели. Нам не на что жаловаться», — подчеркнул он.

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Лавров напомнил, что целые поколения американских политиков не извлекли ни одного урока из своего неприемлемого поведения на арене после разрушения СССР. Российский президент Владимир Путин, напротив, неоднократно демонстрировал свою добрую волю.

США вряд ли изменят политику по отношению к Украине даже в случае прихода экс-президента Дональда Трампа к власти. Как отмечал Лавров, пока есть только тенденция к разрушению российско-американских отношений.

Ранее Лавров назвал «формулу мира Зеленского» бессмысленной. Чем раньше американская сторона и Европейский союз это осознают, тем лучше будет для них самих. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и до сих пор готова к диалогу, но поддерживать сохранение власти в Киеве не будет.