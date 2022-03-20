«Нам не до этого». Джимми Киммел жестко высмеял конгресс США за позицию по Украине

Американские политики из-за своей нерешительности по ситуации на Украине стали мишенью для популярного ведущего, комика Джимми Киммела в его авторской программе на телеканале АВС.

Киммел сообщил, что Зеленский просил конгресс США поставить на Украине воздушную боевую технику.

«Зеленский получил овации, но предпочел бы получить истребители, но овации тоже были неплохи. Президент сказал, что нуждается в помощи американцев. Конгресс ответил, что они только что договорились о переходе на летнее время, нам не до этого. Бесполетная зона над Украиной? Нам не до этого, но мы готовы носить желто-синие значки», — рассказал Киммел.

Комик рассказал, что Зеленского слушали как республиканцы, так и демократы, чего нельзя было представить.

«Это все равно, что попросить Ким Кардашьян и Кайне Уэста договорится о детсаде», — заключил Киммел.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США четко решили не закрывать небо над Украиной, поскольку это грозит прямым военным конфликтом с Россией.