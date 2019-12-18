    18 декабря 2019, 16:58

    «Нам это не нужно». Сенатор отверг необходимость новых военных баз для России

    Ольга Ситникова

    Первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что главная задача России в Сирии — помочь властям избавить государство от международного терроризма. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    По мнению Джабарова, в настоящее время Россия успешно справляется с основной целью в Сирии, поэтому она не нуждается в увеличении войск.

    «Мы не собираемся строить новые базы и увеличивать численность контингента, потому что нам это не нужно. Задача состоит в том, чтобы держать ситуацию под контролем законно избранного президента Сирии», — уточнил сенатор.

    Ранее турецким арт-консультант отметил, что на черных рынках Европы и США часто появляются артефакты, которые незаконно вывезли из Сирии.