По мнению Джабарова, в настоящее время Россия успешно справляется с основной целью в Сирии, поэтому она не нуждается в увеличении войск.

«Мы не собираемся строить новые базы и увеличивать численность контингента, потому что нам это не нужно. Задача состоит в том, чтобы держать ситуацию под контролем законно избранного президента Сирии», — уточнил сенатор.

Ранее турецким арт-консультант отметил, что на черных рынках Европы и США часто появляются артефакты, которые незаконно вывезли из Сирии.