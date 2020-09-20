«Нам было не страшно»: сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

Старший сын Лукашенко Виктор принял участие в мотопробеге, приуроченном к 75-летию Победы. После путешествия по Белоруссии он заявил, что акции протеста его не пугают.

«Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну прошли и прошли. Нам было не страшно ехать мотопробегом», — цитирует помощника президента Белоруссии по национальной безопасности Виктора Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Этот мотопробег стартовал в мае в России. 18 сентября мотоциклисты продолжили путешествие по Белоруссии из Бреста.

Массовые протесты проходят в Белоруссии уже второй месяц. Недовольные результатами голосования на президентских выборах в первый раз вышли на улицу 9 августа — сразу после того, как ЦИК обнародовал итоги голосования. По данным Центризбиркома, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей.

Несанкционированные акции продолжились 20 сентября.

В центр Минска пригнали спецтехнику, метрополитен закрыл шесть станций подземки, а оператор связи снизил скорость мобильного интернета по распоряжению властей.