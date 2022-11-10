Мир 10 ноября 2022, 07:22 Наломали дров. Раскрыта смертельная опасность для миллионов людей The Guardian: таяние льда в Арктике в летние периоды обернется мировой катастрофой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Арктика рискует в течение ближайших десяти лет полностью лишится своего ледяного покрова в летние периоды, что станет проблемой для десятков миллионов людей. Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на отчет группы ученых о состоянии криосферы.

«С этим сделать сейчас мы уже ничего не можем. Система Арктики слишком нагрелась, мы наломали дров. Обратно в бутылку джина уже не засунуть», — отметил один из авторов исследования, ученый Массачусетского университета Джули Бигам-Гретт.

Реклама

В настоящий момент регион Арктики нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная планета. Потепление способно привести к катастрофе для прибрежных районов, так как начнется повышаться уровень воды из-за таяния ледников.

Реклама

Кроме того, полное таяние морского льда высвободит темный Северный Ледовитый океан, который начнет поглощать тепло, еще более усугубив ситуацию с глобальным потеплением. Таяние векового льда в Андах и Гималаях повысит угрозу серьезных наводнений, оставив несколько десятков миллионов человек без доступа к пресной воде.

Также в отчете говорится, что в случае повышения температуры Земли на 2,4 градуса начнется массовая миграция из стран Ближнего Востока, Африки, Индии и Бразилии, сделав часть планеты необитаемой.