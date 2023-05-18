Мир 18 мая 2023, 00:42 Налоговики рассказали о «сюрпризах» в работе с иностранными коллегами ФНС: среди дружественных есть страны, переставшие обмениваться данными с Россией РИА «Новости»

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При обмене налоговой информацией между Россией и другими государствами нередко возникают «сюрпризы», рассказала начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет. По ее словам, некоторые дружественные государства прекратили отвечать на запросы ведомства, сообщил РБК.

Представительница ФНС отметила, что международный обмен налоговой информацией стал довольно затруднительным. По ее словам, не всегда действия государств отвечают их статусам. Александра Кадет объяснила — нахождение в перечне «недружественных» не означает, что со всеми такими странами нет обмена.

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«Есть существенное количество стран, которые в этот перечень попали, но обмен с ними имеет место. И наоборот: есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали», — заявила сотрудница ФНС.

Ранее налоговики организовали проверки ряда известных российских блогеров. Выяснилось, что некоторые медийные персоны задолжали государству крупные суммы. Среди знаменитостей — Елена Блиновская, Лерчек и другие.