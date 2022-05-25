Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до 30 сентября

Минфин США выпустил генеральную лицензию, которая позволяет американским физическим и юридическим лицам до 30 сентября текущего года совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России.

Американские физические, либо юридические лица, которыми прямо или косвенно владеют граждане США, уполномочены «платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрацию или сертификаты <…> при условии, что такие операции необходимы для их деятельности в Российской Федерации, до 00:01 по восточному времени (07:00 по московскому времени) 30 сентября 2022 года», следует из документа. Его фрагмент привело РИА «Новости».

В середине мая американское министерство финансов представило новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций. В рамках этого документа ведомство США хочет сделать более прозрачными схемы финансовой деятельности, которые в том числе связанные и с «офшорами». Документ получил название «Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием».