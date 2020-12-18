Белоруссия поднимет налоги из-за пандемии

Он пояснил, что на 2021 и 2022 год ведомство предлагает повысить ставку налога на прибыль для операторов сотовой связи и электроснабжающих организаций с 18 до 30%. Для ломбардов с 25 до 30%.

Также поднимут ставки налога на доходы физических лиц для резидентов Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%. Но для них сохранятся все остальные инвестиционные льготы. Ставку земельного налога и арендной платы для автостоянок и торговых центров Минфин Белоруссии предложил поднять с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Региональные советы депутатов получат право увеличивать ставки налога с индивидуальных предпринимателей до четырех раз. Также они могут вводить сбор с большегрузных машин, которые пересекают государственную границу. Еще одним предложением стала отмена пониженной ставки НДС в 10% в отношении лекарственных препаратов.

Альтернативой такому налоговому маневру станет сокращение расходов и повышение дефицита. Кийко напомнил, что Евросоюз ввел третий пакет санкций, а значит, что помощи стране в условиях пандемии ждать неоткуда. Предлагаемые меры позволят получить дополнительные 800 миллионов рублей, которые направят на борьбу с коронавирусом.

Сегодня стало известно, против кого направлен третий пакет санкций Евросоюза. В новый список вошли 29 чиновников и семь организаций. В частности, ограничения коснутся председателя верхней палаты белорусского парламента Натальи Кочановой, министра связи и информации Игоря Луцкого вице-премьера Анатолия Сивака, а также нескольких районных судей Минска.

Среди организаций, которые больше не смогут продавать свои товары в Европу оказались Минский завод колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компании «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings.

Евросоюз вводит санкции против Белоруссии в ответ на насилие в отношении участников несанкционированных акций протеста, которые охватили страну после выборов президента.

По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. С результатами не согласились сторонники кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Несанкционированные шествия в первые дни перерастали в беспорядки, в которых пострадали как сами участники протестных акций, так и силовики.