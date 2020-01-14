Указ о введении налога на транзит нефти опубликовали в Белоруссии

Указ был подписан 10 января. Экологический налог будут использовать для устранения последствий возможных аварий на нефтепроводах. Кроме того, в республике ставка налога на прибыль для транспортировщиков нефти и нефтепродуктов составляет теперь 50%.

«Признать объектом налогообложения экологическим налогом транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти или нефтепродуктов транзитом. Сумма экологического налога исчисляется путем деления произведения налоговой базы и ставки экологического налога на 100», — сказано в тексте указа.

В документе сказано, что каждый календарный квартал плательщики будут обязаны представлять декларацию. В экологический налог не входят расходы на производство и услуги. Деньги будут перечисляться в бюджет страны.

Указ уже действует — с 1 января 2020 года.