Налог на проживание в отелях ввели в Турции

Закон о налогах на услуги был принят турецким парламентом. После этого документ отправили на рассмотрение Эрдогану, который попросил доработать закон в части налогообложения производителей электроэнергии.

Туристы будут платить налог на проживание в Турции. Но траты на поездки почти не изменятся Подробнее

Согласно новым правилам, отельеры будут платить налог на проживание в размере 2%. Все полученные деньги будут пополнять бюджет страны.

Как отмечал глава федерации отельеров Турции Осман Айык, несмотря на принятый закон, россияне будут платить за туристические путевки столько же. Сам налог придется заплатить во время выселения из отеля. При этом нововведение не должно повлиять на стоимость авиабилетов, различных трансферов и экскурсий.

Принятый закон вступит в силу на территории Турции начиная с 1 апреля 2020 года.