США вынудили Евросоюз ввести эмбарго, однако сами увеличили закупки нефти из России, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уличил штаты в следовании двойным стандартам.

Американский президент Джо Байден объявил в марте о введении запрета на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Однако по данным управления энергетической информации Минэнерго США за этот месяц Россия поднялась с девятого на шестое место в рейтинге поставщиков нефти. По сравнению с февралем объемы поставок выросли почти вдвое, с 2,325 до 4,218 миллиона баррелей.

Одновременно Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты

Вячеслав Володин назвал происходящее в Европе «ростом цен имени Байдена». Он не уверен, что местные чиновники смогут убедить своих граждан это терпеть.

Республиканцы обрушились с критикой на Джо Байдена за его политику в энергосфере, сообщил RT. Во время его правления сильно подорожал бензин и электричество, а цены на газ выросли вдвое.