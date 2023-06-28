Мир 28 июня 2023, 11:51 Наличные деньги могут полностью запретить на Украине — СМИ «КП на Украине»: в стране предложили запретить наличные деньги для борьбы с коррупцией Unsplash

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На Украине начали обсуждать идею полного запрета наличных денег. Предполагается, что такая мера поможет победить коррупцию. Об этом написало местное издание «КП на Украине».

Об обсуждаемой инициативе рассказал замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма в Лондоне на конференции Ukraine Recovery Conference. Он подчеркнул, что решение еще не приняли, но это «глубокие и серьезные обсуждения», которые ведутся в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ближайшие месяцы должна быть готова дорожная карта

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«Мы хотим быть первой полностью cashless экономикой, без наличных денег», — процитировало Шурму издание.

По его мнению, в конце концов такое решение удастся принять.

На Украине пытаются активизировать борьбу с коррупцией. Недавно Зеленский поручил главкому Валерию Залужному срочно освободить от должности главу Одесского военкомата за злоупотребление служебным положением. За время спецоперации он умудрился купить виллу в Испании, а также офис и автомобили на миллионы долларов.