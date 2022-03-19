Наличие военных российских баз назвали гарантией нейтралитета Украины

Наличие на территории Украины нескольких военных российских баз станет надежной гарантией нейтралитета соседней страны. Об этом РИА «Новости» сообщил политолог Денис Батурин.

Он объяснил, что вопрос гарантий безопасности России и Украины касается также тех стран, которые принимают участие в этом процессе.

«С моей точки зрения, наличие на территории Украины нескольких российских баз станет самой надежной гарантией ее нейтралитета», — заявил Басурин.

Политолог отметил, что Турция и Франция проявляют интерес к вопросу нейтрального статуса Украины, в то время как действующий киевский режим намерен включить в процесс Великобританию и США.

«При этом не исключено, что последние под гарантиями безопасности нейтрального статуса подразумевают оказание помощи в виде поставок оружия», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны настало время восстановить свою территориальную целостность.