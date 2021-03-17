В Европе признали наличие ошибок в отношениях с Россией

Европа совершала ошибки в отношениях с Россией. Такую позицию признал президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в своей статье для австрийского издания Kurier.

Сейчас, по мнению Ляйтля, отношения Европы с Россией достигли низшей точки, однако существует шанс на их перезагрузку. Он считает, что можно найти новые решения, «применив творческий подход». В частности, Брюссель должен начать постепенно ослаблять санкции, которые, «нанесли огромный урон обеим сторонам», отметил Ляйтль.

Стороны также должны налаживать отношения в экономической, культурной и научной сферах. Президент палаты считает, что в отношении украинского вопроса странам ЕС стоит сохранять нейтральность по примеру Австрии. Среди других точек соприкосновения Ляйтль назвал вызовы, которые порождают изменение климата и цифровизация.

Послы 27 стран-членов Евросоюза на прошлой неделе согласовали новые санкции в отношении граждан разных стран, в том числе, России, якобы ответственных за нарушения прав человека. Ожидается, что они будут утверждены на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, назначенном на 22 марта.