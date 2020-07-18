Наличие криминального следа заподозрили при пожаре в соборе Нанта

Ожидается, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп и глава МВД Жеральд Дарманен приедут на место пожара.

Огонь в соборе локализован, отметил директор департамента пожарно-спасательных служб Лоран Ферлэ. На месте работают 104 спасателя и 45 пожарных машин, сообщил телеканал BFMTV.

Пламя охватило собор утром 18 июля. Сообщение о происшествии поступило в 06:44 по местному времени (07:44 по Москве). Огонь вспыхнул внутри здания, на кадрах с места происшествия видно, что пламя полыхало в центральном нефе.

Пожарные оценили возгорание как очень сложное, сразу взять огонь под контроль им не удалось. Периметр собора был оцеплен. Жителей города просили не приближаться к месту ЧП.

Строительство собора святого Петра и Павла началось в XV веке и продолжалось 457 лет. Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. В 1972 году в соборе уже был серьезный пожар, который разрушил крышу здания. Тогда он вспыхнул из-за кровельных работ.