24 мая 2023, 12:23
Налет на Белгородскую область назвали попыткой ВСУ впечатлить Запад
Захарова связала атаку украинской ДРГ на Белгородскую область с потерей ВСУ Артемовска
Атаковавшие Белгородскую область украинские боевики хотели впечатлить своих кураторов из НАТО после окончательной потери Артемовска. Но все их попытки жестко прервали российские войска. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она подчеркнула, что такой же ответ получат все диверсанты, которые проникнут в Россию с террористическими намерениями.
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«Затмить победу в Артемовске ни у кого не получится. Налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ, но это все провалилось», — заявила Захарова.
Представитель МИД добавила, что Россия и дальше продолжит жестко пресекать любые террористические вылазки на свои границы.
Группировка украинских боевиков проникла в Белгородскую область и напала на населенные пункты Грайвороновского городского округа в минувший понедельник. Для поимки и ликвидации террористов в регионе ввели режим контртеррористической операции.
В ходе столкновений российские военные ликвидировали 70 украинских диверсантов и боевую технику. Остатки вражеской группы выдавили на территорию Украины, где по ней нанесли массированный удар.
Министерство обороны России сообщило о полном освобождении Артемовска в минувшее воскресенье, 21 мая. В ведомстве подчеркнули, что операцию по уничтожению украинских боевиков провели штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» при поддержке Южной группировки войск. Участников операции по освобождению города поздравил президент России Владимир Путин.
Мария Захарова
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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