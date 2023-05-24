Мир 24 мая 2023, 12:23 Налет на Белгородскую область назвали попыткой ВСУ впечатлить Запад Захарова связала атаку украинской ДРГ на Белгородскую область с потерей ВСУ Артемовска Telegram

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Атаковавшие Белгородскую область украинские боевики хотели впечатлить своих кураторов из НАТО после окончательной потери Артемовска. Но все их попытки жестко прервали российские войска. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что такой же ответ получат все диверсанты, которые проникнут в Россию с террористическими намерениями.

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«Затмить победу в Артемовске ни у кого не получится. Налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ, но это все провалилось», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Россия и дальше продолжит жестко пресекать любые террористические вылазки на свои границы.

Группировка украинских боевиков проникла в Белгородскую область и напала на населенные пункты Грайвороновского городского округа в минувший понедельник. Для поимки и ликвидации террористов в регионе ввели режим контртеррористической операции.

В ходе столкновений российские военные ликвидировали 70 украинских диверсантов и боевую технику. Остатки вражеской группы выдавили на территорию Украины, где по ней нанесли массированный удар.

Министерство обороны России сообщило о полном освобождении Артемовска в минувшее воскресенье, 21 мая. В ведомстве подчеркнули, что операцию по уничтожению украинских боевиков провели штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» при поддержке Южной группировки войск. Участников операции по освобождению города поздравил президент России Владимир Путин.