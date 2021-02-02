Наледь во Львове решили посыпать кофейной гущей

Власти Львова решили применять кофейную гущу для борьбы с гололедицей на тротуарах. Эксперимент может стать частью постоянной экополитики.

Об этом сообщил сайт Би-би-си со ссылкой на пресс-службу местного городского совета.

Городской муниципалитет решил, что кофе обойдется более выгодно. Во-первых, это дешевле реагентов, во-вторых, он обладает абразивными свойствами, а главное — улучшает качество почвы.

Помощник мэра Ирина Оршак рассказала, что в этом они опираются на европейский опыт. По ее словам, это распространенная практика, например, в странах Скандинавии, где таким образом борются с гололедицей в парках. Поэтому Оршак решила экстраполировать этот опыт и применить подобные методы на Украине.

Экологи подчеркивают, что использование кофе довольно безопасно для окружающей среды. Им можно посыпать газоны, корни деревьев, никак не вредя природе. Обрабатывать гололед на европейский манер будут на протяжении нескольких недель, чтобы понять, насколько это эффективно. Если все пройдет хорошо, то такая практика может стать регулярной для Львова.