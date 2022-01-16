Накрашенных мужчин запретили показывать по ТВ в Китае

Власти Китая запретили показывать по телевидению накрашенных мужчин, объясняя это тем, что артисты с макияжем не вписываются в традиционное представление о мужчинах. Об этом сообщил «МК».

Кроме того, власти КНР обязали телеканалы установить стандарты красоты, соответствующие моральным ценностям жителей страны.

Также по ТВ в Китае нельзя показывать личностей, чьи поступки противоречат «общественному порядку и морали».

Кроме того, телеканалам необходимо сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру вместо развлекательных передач, запрещено демонстрировать роскошь. А работодателей призвали не платить сотрудникам слишком высокие зарплаты.

Ранее власти КНР ввели ограничения на онлайн-игры для детей. Теперь несовершеннолетние китайцы могут проводить за любимым занятием миллионов школьников не более часа по пятницам, субботам и воскресеньям.