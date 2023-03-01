Мир 01 марта 2023, 11:05 Наклонялась и шептала. Байден рассказал о необычном общении с медсестрой Президент США Байден рассказал об опыте необычного общения с медсестрой White House / flickr

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Президент США Джо Байден снова отметился странными высказываниями во время публичного выступления. Если ранее политик мог спутать имена и должности тех или иных людей, то на этот раз он поделился опытом близкого общения с медсестрой. Видео с речью американского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

«У меня была медсестра по имени Перл Нельсон. Она приходила и делала вещи, которым, я думаю, не учат в школе медсестер», — признался Байден.

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По его словам, Нельсон шептала, наклонялась и дышала на него. Все эти манипуляции были нужны, чтобы убедиться, что между ними есть человеческая связь, пояснил президент США.

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Ранее бывший лечащий врач Байдена предупредил, что Белый дом скрывает правду о психическом состоянии политика. Он обратил внимание, что данных об этом не было в отчете после планового осмотра президента.