«Наказать журналистов»: принц Гарри и Меган Маркл разоблачат слухи о королевской семье

По сообщениям СМИ, герцоги Сассекские уже нашли человека, который займется сайтом по разоблачению фейковой информации о королевской семье. Им станет 26-летний Дэвид Уоткинс, который этим летом уже запустил для Меган Маркл и принца Гарри официальный блог. Instagram-аккаунт королевской четы уже помог выставить ряд таблоидов в невыгодное положение.

Новый сайт позволит занять доминирующее положение над прессой.

«Для Гарри это удобный способ отсечь прессу, потому что он ненавидит ее. Он намерен наказать журналистов за тот вред, который они причинили его матери и жене», — сообщил источник Vanity Fair.

Младший сын принца Уэльского Чарльза и покойной принцессы Дианы намерен поквитаться с «акулами» британской прессы, такими как The Sun, Daily Mirror и News of the World.