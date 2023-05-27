27 мая 2023, 23:57
«Накалядовал приличные деньги». Зеленского назвали «успешным вором»
Глава крымского парламента Константинов назвал Зеленского «успешным вором»
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинского президента Владимира Зеленского «успешным» вором, сколотившем состояние на украинском конфликте. В эфире телеканала «Крым 24» он заявил, что американцы в нем «не ошиблись».
«Он наколядовал на этом конфликте приличные деньги. На Украине все руководители — воры, но Зеленский наиболее успешный», — сыронизировал политик.
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Константинов отметил, что украинский лидер вовлек в процесс своего обогащения все мировое сообщество. И люди стали свидетелями этого шоу.
«Зеленский вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу. Американцы с ним не ошиблись, он в этом смысле превзошел все их ожидания», — заключил глава парламента Крыма.
Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Запад встал на путь шантажа и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского на страшные преступления против России. Он сравнил украинского президента с загнанной в угол крысой.
Владимир Зеленский
Крым
Украина
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