Мир 27 мая 2023, 23:57 «Накалядовал приличные деньги». Зеленского назвали «успешным вором» Глава крымского парламента Константинов назвал Зеленского «успешным вором» РИА «Новости»

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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинского президента Владимира Зеленского «успешным» вором, сколотившем состояние на украинском конфликте. В эфире телеканала «Крым 24» он заявил, что американцы в нем «не ошиблись».

«Он наколядовал на этом конфликте приличные деньги. На Украине все руководители — воры, но Зеленский наиболее успешный», — сыронизировал политик.

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Константинов отметил, что украинский лидер вовлек в процесс своего обогащения все мировое сообщество. И люди стали свидетелями этого шоу.

«Зеленский вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу. Американцы с ним не ошиблись, он в этом смысле превзошел все их ожидания», — заключил глава парламента Крыма.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Запад встал на путь шантажа и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского на страшные преступления против России. Он сравнил украинского президента с загнанной в угол крысой.