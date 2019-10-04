Путин посоветовал Макрону найти команду поэффективнее

Российский лидер посоветовал коллеге заменить в своей администрации сотрудников, которые сопротивляются политике главы государства, и привести в команду сторонников и единомышленников.

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С таким заявлением Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» после просьбы оценить ранее сказанные слова французского президента о препятствующих развитию отношений с Россией глубинных структурах в администрации.

Путин отметил, что не знает о проблемах, о которых заявил Макрон. Как пояснил российский лидер, он не слышал заявления французского коллеги.

«Если ему кто-то мешает из подчиненных, то — поставь на место или поменяй», — ответил на это Путин.

Также он добавил, что исправить такую ситуацию поможет приведение в свой офис сторонников и единомышленников. По мнению российского президента, именно тогда все будут работать как единая команда, и будут достигнуты высокие результаты.