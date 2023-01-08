Мир 08 января 2023, 20:04 «Найди собственных налогоплательщиков». Журналист Fox News обратился к Зеленскому Журналист Кайл Беккер попросил Зеленского отстать от налогоплательщиков США Официальный сайт президента Украины

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Журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер в своем Twitter с иронией отреагировал на новые запросы президента Украины Владимира Зеленского относительно американской поддержки. Он посоветовал политику искать себе собственных налогоплательщиков.

Ранее Зеленский поздравил в Сети нового спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти с переизбранием. И тут же добавил, что надеется на то, что Белый дом будет поддерживать Украины продолжительное время.

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«Найди себе своих собственных налогоплательщиков», — заметил в ответ на этот пост Беккер.

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Ранее очень едко насчет просьбы Зеленского высказалась другая американская телеведущая Минди Робинсон. Она назвала Маккарти «папиком» президента Украины. По ее словам, все схемы, которые Зеленский использует для отмывания денег налогоплательщиков США, давно раскрыты.

На этой неделе в Белом доме объявили о выделении Украине самого крупного в истории пакета помощи на три миллиарда долларов.