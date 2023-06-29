Мир 29 июня 2023, 01:22 Найдены возможные останки погибших на «Титане» Береговая охрана США обнаружила возможные останки погибших на «Титане» Telegram

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Останки, предположительно, погибших в батискафе «Титан» людей обнаружила береговая охрана США. Эксперты проведут их анализ, сообщила пресс-служба ведомства.

Береговая охрана подняла со дня океана обломки затонувшего возле «Титаника» батискафа, а также возможные останки погибших при погружении.

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«Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места [гибели] глубоководного аппарата „Титан“. Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения», — говорится в сообщении ведомства.

Экипаж батискафа «Титан» погиб в связи с имплозией подводного аппарата — батискаф с людьми сжало, словно банку.

Туристы погибли безболезненно. Корпус батискафа при таком давлении разрушился невероятно быстро, всего лишь за считанную долю миллисекунды. Все случилось в 487 метрах от места крушения известного судна «Титаник».