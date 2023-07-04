Мир 04 июля 2023, 05:10 Найдены доказательства подготовки летчиков ВСУ к борьбе с Россией задолго до начала СВО РИА «Новости»: в 2019 году на Украине шла подготовка военных летчиков к борьбе с Россией РИА «Новости»

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Украина в 2019 году готовила военных летчиков к началу боевых действий с Россией. Об этом свидетельствуют документы Харьковской академии ПВО, сообщило РИА «Новости».

В частности, это магистерская диссертация выпускника академии лейтенанта Станислава Сороколата. Она называется «Методика штурманских расчетов по обеспечению специального боевого полета подразделений транспортной авиации на десантирование тактического воздушного десанта посадочным способом в зоне проведения локального военного конфликта (АТО, ООС)».

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Диссертация написана в октябре 2019 года, в ней прямым текстом говорится о подготовке украинской авиации к началу боевых действий. Выпускник подробно описывает важное значение обеспечение маневра войск с помощью транспортной авиации.

«Только транспортная авиация способна к началу и с начала боевых действий осуществить перевозку войск, вооружения, боеприпасов и других материальных средств, десантирование воздушных десантов, поставку им вооружения, боеприпасов и других материальных средств», — написали в документе

Противника Сороколат условно обозначает «желтыми», ВСУ — «синими» и далее приводит информацию о подготовке «синих» к эскалации в Донбассе во второй половине 2019 года. В частности, речь идет о создании в Краматорске единого органа управления Операции объединенных сил (ООС) в подчинением ему трех оперативно-тактических командований «Север», «Восток» и «Юг».

Все описанные далее в диссертации тактические события совпадают с реальными.

Ранее немецкий телеканал Ntv сообщил, что украинские летчики боятся садиться за штурвалы самолетов из-за больших потерь ВСУ. Также роль играет превосходство ВВС России.