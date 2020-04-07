Найдено тело погибшей в США внучки Роберта Кеннеди

Американская полиция нашла тело пропавшей Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин. Внучку политика Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, обнаружили мертвой на побережье Чесапикского залива.

Погибшую полицейские экипажи отыскали вечером 6 апреля, сообщил телеканал CBS Baltimore. Где тело восьмилетнего сына Мейв — Гидеона, — до сих пор неизвестно. Его поиски продолжаются.

В последний раз женщину с ребенком видели живыми, когда они садились в каноэ. Мать и сын решили достать укатившийся в воду во время игры мяч. Их судно унесло в открытый залив ветром. Вернуться обратно Мейв и Гидеон не сумели.

В минувшие выходные спасатели прекратили поисковую операцию, а внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими. Каноэ, на котором они плавали в Чесапикском заливе, нашли еще 3 апреля. Перевернутая лодка находилась в нескольких километрах от места, где Мейв и Гидеон сели в него.

Мейв Кеннеди приходилась внучкой американскому политику Роберту Кеннеди. Она родилась у его старшей дочери Кэтлин Кеннеди, занимавшей пост губернатора Мэриленда.