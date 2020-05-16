Найдено средство для полной блокировки коронавируса

Ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, как они заявляют, на 100% блокирует вирус 2019-nCoV.

Как написали Fox News, ученые изучили миллиарды антител. Из них они выдели сто видов, которые могут влиять на COVID-19. После специалисты из них рассмотрели десять антител. В итоге оказалось, что только одно из них — STI-1499 — может полностью защитить клетки человека от коронавируса нового типа.

STI-1499 обволакивает вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — утверждают доктора. Сейчас это лекарство испытывают в лабораторных условиях, у Sorrento Therapeutics пока нет разрешения на выпуск препарата.

Ученые уверены, что после выпуска можно будет отменять все ограничительные меры по всему миру.

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