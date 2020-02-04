Найдено самое ленивое животное на свете. Пещерная саламандра просидела без движения 7 лет

У европейских протеев (это пещерные саламандры) нет врагов, и они могут очень долго голодать. Ученые проследили за их передвижением и выяснили, что одна амфибия просидела на одном месте семь лет.

Ученые из Будапештского университета выловили из пещерного озера в Боснии 19 протеев, пометили их и выпустили обратно. С 2010 по 2018 год они следили за их перемещением. Выяснилось, что одно животное не сдвинулось с места за 2,5 тысячи дней. Об этом пишет портал New Scientist со ссылкой на результаты исследования.

Какие-то амфибии за несколько лет проделали «колоссальный» путь в несколько метров. Так как в природе у них нет врагов, а пища — это редкая потребность, они двигаются в основном, ведомые инстинктом размножения. Спариваются протеи раз в 12,5 года.

«Мы предполагаем, что животные, устойчивые к голоданию, редко размножающиеся и живущие около 100 лет, крайне „энергетически осторожны“. Они сводят свою активность до минимума», — говорится в тексте исследования. Самый активный среди протеев отплыл от места первого знакомства с учеными за восемь лет на 38 метров.