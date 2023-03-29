Мир 29 марта 2023, 17:43 Найдено место хранения западной военной техники на Украине ВСУ разместили западную бронетехнику на полигоне к юго-западу от Житомира U.S. Department of Defense

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Поступившие на Украину танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры разместили на полигоне около села Перлявка к юго-западу от Житомира. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Авторы уточнили, что в украинском сегменте Сети ранее появилось видео, снятое на неизвестном полигоне. В кадр попали британский танк Challenger 2, немецкая и американская боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также австралийский бронетранспортер Bushmaster.

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По характерным признакам авторы Telegram-канала выяснили, что местом расположения военной техники стал 37-й общевойсковой полигон у села Перлявка к юго-западу от Житомира. Там проходят подготовку и тренировки штурмовые подразделения украинских сил.

В частности, в последний раз там присутствовали 77-я аэромобильная и 82-я десантно-штурмовая бригады десантно-штурмовых войск Украины. По версии авторов, бойцы этих подразделений станут основой наступательной группировки ВСУ, а присутствие колесной техники свидетельствует о подготовке командования к весенне-летней кампании