Найденный на французской кухне шедевр Возрождения ушел с молотка почти за $27 млн

При «уборке мусора» в квартире пожилой француженки нашли картину эпохи раннего Возрождения. Полотно оценили в 4,4-6,6 миллиона долларов. С молотка оно ушло за 26,7 миллиона.

Картину написал флорентийский художник Чимабуэ, сообщила газета Parisien, который был одним из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. В семье, где хранилось полотно, думали, что между кухней и гостиной висит обычная православная икона.

Оценку картины решили сделать сотрудники аукционного дома в Компьене, когда занимались «расчисткой мусора» в доме по просьбе его хозяев. Экспертиза установила авторство полотна, а стоимость работы Чимабуэ предварительно составила 4,4-6,6 миллиона долларов.

Картину эпохи Возрождения нашли на кухне у простой француженки Подробнее

Сюжет картины рассказывает о Страстях Христовых. Возможно, она является частью диптиха, который был написан в 1280 году.

На состоявшихся в воскресенье торгах в Acteon «Поругание Христа» продали за 26,7 миллиона долларов. В сумму вошли аукционные сборы. Она стала рекордной для художника-примитивиста, чьи картины ни разу не выставляли на аукцион.